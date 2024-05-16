Gazze'deki Beyt Hanun Kuşatması: Temel yaşam kaynaklarından yoksun bırakılan Filistinliler - Son Dakika
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Gazze'deki Beyt Hanun Kuşatması: Temel yaşam kaynaklarından yoksun bırakılan Filistinliler

Gazze\'deki Beyt Hanun Kuşatması: Temel yaşam kaynaklarından yoksun bırakılan Filistinliler

Gazze'deki Filistin Hükümeti, Beyt Hanun sakinlerinin beş gündür su, yiyecek gibi temel yaşam kaynaklarından yoksun şekilde kuşatma altında tutulduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırıları ve kuşatmanın bölge sakinlerinin insani şartları üzerindeki etkileri ele alındı. Binlerce Filistinlinin gıda, su gibi temel ihtiyaçlara ulaşamadığı ve sağlık merkezi olmadığı ifade edildi. Gazze Hükümeti, uluslararası toplum ve yardım kurumlarından bölge halkını kurtarmak ve İsrail'in işlediği suçları engellemek için harekete geçmelerini istedi.

16.05.2024 23:51
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Gazze'deki Filistin Hükümeti, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun sakinlerinin beş gündür su, yiyecek gibi temel yaşam kaynaklarından yoksun şekilde kuşatma altında tutulduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırıları ve bu saldırıların bölge sakinlerinin insani şartları üzerindeki yansımaları ele alındı.

İsrail askeri araçlarının, Beyt Hanun'dan sızarak bölgeyi kuşatma altına aldığı ve Cibaliya'yı işgal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Beyt Hanun kentindeki binlerce Filistinliden kendilerine onlarca çağrı geldiği, İsrail güçleri tarafından beş gündür uygulanan kuşatma nedeniyle temel yaşam kaynaklarından yoksun oldukları bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.

Şu anda Beyt Hanun'da bulunan binlerce Filistinlinin, Cibaliya'ya başlayan saldırılardan bu yana gıda, su gibi yaşamsal ihtiyaçlardan herhangi birine ulaşamadığı belirtildi.

Beyt Hanun sakinlerinin kentin içinde tamamen kuşatma altında olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Cibaliya kampının doğu tarafındaki yoğun bombardıman nedeniyle bazılarının yaralandığı ve İsrail'in Beyt Hanun Hastanesini hedef alması nedeniyle bölgede sağlık merkezi olmadığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümet, binlerce kadın ve çocuğun aralarında bulunduğu bölge halkının hayati sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

Hükümet, uluslararası toplum ve yardım kurumlarına da bölge halkını kurtarmak, kuşatmayı sona erdirmek ve İsrail güçlerinin Cibaliya'da işlediği suçları engellemek için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Refah'taki kara saldırılarını 10 Mayıs'ta genişleten İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde de başta Cibaliya bölgesi başka olmak üzere saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusu, dün Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarını genişlettiğini duyurmuş, görgü tanıkları da İsrail askerlerinin kampta "zorla yerinden edilmiş yüzlerce Filistinliyi barınma merkezlerinden Gazze kentinin batısına göçe zorladığını" aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Beyt Hanun Kuşatması: Temel yaşam kaynaklarından yoksun bırakılan Filistinliler - Son Dakika

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