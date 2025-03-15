Gazze'deki Bombardımanda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 15 Mart (Xinhua) -- İsrail'in cuma günü Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun mahallesine düzenlediği bombardımanda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları Xinhua'ya yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin Subha El-Harazin İlkokulu yakınlarında yakacak odun toplarken doğrudan hedef alındığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise cuma günü yaptığı açıklamada Gazze'nin iç kesiminde birliklerinin yakınında faaliyet gösteren ve yere patlayıcı düzenekler yerleştirmeye çalışan birden fazla militanı vurduklarını iddia etti.

Saldırı, Hamas'ın İsrailli-ABD'li rehine Edan Alexander'ı serbest bırakma ve çifte vatandaşlık sahibi 4 kişinin de cansız bedenleri teslim etme konusunda arabulucuların getirdiği öneriği kabul ettiğini açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Hamas'tan cuma günü yapılan diğer bir açıklamada müzakere ekibinin Mısırlı yetkililerle görüşmek ve Gazze'deki ateşkes müzakerelerindeki gelişmeleri takip etmek üzere Kahire'ye gittiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında ocak ayında varılan aşamalı ateşkes anlaşmasının devamına ilişkin belirsizlik sürerken İsrail güçleri son dönemde Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Anlaşmanın 6 haftalık ilk aşaması 1 Mart'ta sona erdi ve ikinci aşamaya ilişkin müzakereler de durmuş durumda.

Gazze'deki sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 48.524'e yükseldiğini, 111.955 kişinin ise yaralandığını açıkladı.