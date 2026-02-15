Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Aştı - Son Dakika
Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Aştı

15.02.2026 11:30
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı 72,061'e yükseldi, yaralı sayısı 171,715.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 10 artarak 72 bin 61'e çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 10 Filistinlinin cenazesi ile 9 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 601 kişinin öldürüldüğü, 1607 kişinin yaralandığı, enkaz altından 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 61'e yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 715 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze

