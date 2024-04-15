Gazze'deki Çöp ve Molozlar Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde toplanmayan çöpler, geçici olarak açılan toplu mezarlar ve yıkılan evlerin molozlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinin, benzeri görülmemiş bir çevre kirliliğine maruz kaldığını ifade etti.
Maruf, çöp dağları, toplu mezarlar ve moloz yığınlarının sebep olduğu bu kirliliğin kuzeyde yaşayan 700 bini aşkın kişi üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturabileceğini vurguladı.
Etrafa saçılan çöplerin toplamda 75 bin tonu aştığını, moloz yığınlarının ise yüzbinlerce tonu bulduğunu dile getiren Maruf, bu atıkların, çevresel etkisinin yanı sıra hepatit ve cilt hastalıkları başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklara sebep olduğuna ve sivrisinek, böcek ve zararlı sürüngenlerin üremesi için verimli bir ortam oluşturduğuna değindi.
Maruf, evlerin enkazları ve moloz yığınlarının altında çürümüş vaziyetteki cesetlerin ciddi bir çevre ve sağlık sorunu oluşturduğunu ve aynı zamanda layıkıyla defin işlemleri gerçekleştirilmeyen bu "şehitlerin" "insanlık onuruna" zarar verildiğini kaydetti.
Geçici olarak kazılan toplu mezarlara da değinen Maruf, park, bahçe ve meydanlardaki yüzlerce toplu mezarın çevre sağlığı için gerekli şartları taşımadığını aktardı.
Belediyelerin bu kadar büyük miktarda çöp ve atıkla mücadele edecek kapasitesinin olmadığını vurgulayan Maruf, başta makine, teçhizat ve yakıt olmak üzere gerekli ihtiyaçların Gazze'ye girişi için acil müdahale çağrısında bulundu.
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