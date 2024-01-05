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Gazze'deki esirlerin aileleri Katar'a gitti, esir takası müzakereleri başlatılacak - Son Dakika
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Gazze'deki esirlerin aileleri Katar'a gitti, esir takası müzakereleri başlatılacak

Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatının yolunu açacak müzakerelerin başlatılması talebiyle ilk kez Katar'a gitti. İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de tutulan yakınlarının dönüşüne imkan tanıyacak yeni esir takası mutabakatı görüşmelerinin başlatılmasına destek aramak üzere ilk kez Katar'a gitti. Gazze'deki İsrailli esirler Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir bulunduğunu duyurmuştu.

Gazze\'deki esirlerin aileleri Katar\'a gitti, esir takası müzakereleri başlatılacak
05.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:54
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Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatının yolunu açacak müzakerelerin başlatılması talebiyle ilk kez Katar'a gitti.

İsrail'de yayın yapan Channel 12'nin haberine göre, Gazze'de tutulan 6 esirin ailesi, Katar'da ABD'nin Katar Büyükelçisi Timmy Davis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'de tutulan yakınlarının dönüşüne imkan tanıyacak yeni esir takası mutabakatı görüşmelerinin başlatılmasına destek aramak üzere ilk kez Katar'a gitti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir bulunduğunu duyurmuştu.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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