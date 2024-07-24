Gazze'deki Filistinliler Dostluk Maçıyla Hayata Tutunmaya Çalışıyor

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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının sık sık hedefi olan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, yıkımın ve zor şartların ortasında, dostluk maçıyla hayata tutunmaya ve yaşama ümidi bulmaya çalışıyor.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndakiler, futbol maçı düzenleyerek, saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri, neredeyse ilk kez bir sosyal etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

İsrail saldırılarında yaralanan ya da alıkonulup serbest bırakılanların da katıldığı maçta Filistinliler, Gazze'deki saldırılara ve yaşanan acılara dikkati çekmek istiyor.

Maçın sonunda kazanan takım, enkaz altından çıkardığı kupayı kaldırdı.

"Yaşamayı hak eden bir halk olduğumuz mesajını vermek istedik"

Takımlardan birinin antrenörü Vail Ebu Seyf, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle şubat ayında yaralandığını, iki ayağında da platin olduğunu ancak yine de maça katılmak istediğini dile getirdi.

Ebu Seyf, "Bu maç; savaşa, ablukaya ve zor hayat şartlarına rağmen hala kararlı olduğumuzun dünyaya bir mesajıdır." dedi.

Maçın hakemi Rami Ebu Haşiş de düzenledikleri organizasyonla yerinden edilmiş insanları "bir nebze olsun" mutlu etmek istediklerini söyledi.

Ebu Haşiş, "Yaşamayı hak eden bir halk olduğumuz ve sadece hakkımızı aradığımızın mesajını vermek istedik." ifadesini kullandı.

Yusuf Ebu Seyf ise katılan oyuncuların çoğunun, eski futbolcular olduğunu ancak saldırılar başladığından bu yana hiç antrenman yapamadıklarını belirtti.

Ebu Seyf, böyle bir maç organizasyonuyla insanların biraz olsun umutlandığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.