Gazze'deki Filistinliler, yemek alabilmek için saatlerce bekliyor

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinliler, bir kap sıcak yemek alabilmek için saatlerce bekledi.

Filistinli gazeteci Ahmed Hamdan'ın aktardığına göre, bir yardım derneği, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtacağını duyurdu.

Bu haberi duyan çoğunluğu çocuk yüzlerce Filistinli, bir kap sıcak yemek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Ailelerine yemek götürmek için büyük uğraş veren Filistinlilerin görüntüsü, Gazze'nin kuzeyindeki açlık ve gıda sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cibaliya'da 10 ay sonra "ilk kez" etli yemek dağıtıldı

Filistinli gazeteci Hamdan, toplanan büyük küçük Filistinlilerin bir kap yemek için gösterdiği çabaya işaret ederek, Cibaliya'daki durumu anlatmanın oldukça zor olduğunu ifade etti.

Yemek alabilmek için sıra bekleyen Filistinli bir kadın ise 7 Ekim'den bu yana Cibaliya Mülteci Kampı'na "ilk kez" et getirildiğini ancak miktarın çok az olduğunu söyledi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi konusunda da büyük zorluklar çıkarıyor.