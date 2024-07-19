Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınları, Netanyahu'ya Esir Takası Anlaşmasını Onaylama Talebinde Bulundu

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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını onaylaması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre yüzlerce İsrailli gösterici, esir takası anlaşmasının onaylanması için hükümete baskı yapılması amacıyla Netanyahu'nun konutuna doğru yürüdü.

Göstericiler, "Netanyahu, onları canlı olarak geri döndürmekten sorumludur" şeklinde slogan atarak İsrail Başbakanı'ndan esir takası anlaşmasını onaylamasını istedi.