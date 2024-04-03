Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınları ve Hükümet Karşıtı Protestocular Netanyahu'nun Evini Protesto Etti

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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve hükümet karşıtı gruplardan oluşan binlerce protestocu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde hükümeti protesto ederken polis ile karşı karşıya geldi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için Hamas ile anlaşma imzalanması talebiyle İsrail Meclisi önündeki çadırlarda kalmaya devam eden hükümet karşıtı grupların, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna yürüyüş çağrısına binlerce kişi katıldı.

Netanyahu ve hükümet karşıtı slogan atan, davul ve düdükler çalan protestocuların yürüdüğü yollara polis barikatları kuruldu.

Meşaleler taşıyan protestoculardan biri Gazze Caddesi'nde atlı birliklerin de bulunduğu yerde polise yanan meşale fırlattı.

Polis, Netanyahu'nun evinin önündeki bariyerleri aşmayı başaran Gazze'deki İsrailli esirlerden Yoram Metzger'in gelini Ayala Metzger'in de aralarında bulunduğu bazı protestocuları yerde sürükledi.

Metzger, Netanyahu'ya hitaben, "Yarım yıldır size güveniyoruz ve hiçbir şey olmadı, sizin vaktiniz var ama esirlerin yok." dedi.

Netanyahu'nun konutunun önündeki bariyerleri aşmaya çalışan protestoculara müdahale eden polis, bazı göstericileri darbetti ve TOMA'dan pis kokulu su püskürttü.

Bir gösterici TOMA'nın altına kaçarak aracın çalışmasını engellemeye çalıştı. Polis memurları göstericiyi çıkartmaya çalışırken zor anlar yaşadı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, üç gösterici gözaltına alındı ve bir polis memuru, göstericilerin üzerine demir çit atması sonucu yaralandı. Polis, göstericilerin güvenlik güçlerine meşale atmasıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Batı Kudüs'te 31 Mart akşamı yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, göstericiler otoyolda trafiği kesmiş, ateş yakmış, polisle karşı karşıya gelmişti.

Gösterilerin ardından bazı gruplar İsrail Meclisi önünde yüzlerce çadır kurarak burada kalmaya başlamıştı.

Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden protesto organizatörü gruplar, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde dört gün boyunca çadırlarda kalacaklarını ve gösterilerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Protesto grupları, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 6 aydır devam ederken ve Gazze'deki İsrailli esirler evlerine dönemezken Meclisin ara tatile girmesini eleştirmişti.

Netanyahu üzerinde baskı artıyor

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.