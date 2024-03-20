Gazze'deki İsrailli Esirlerin Yakınlarından Anlaşma Talebiyle Gösteri

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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları, Katar'da İsrail ile Hamas arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde anlaşma sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı müzakereler devam ederken, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de toplandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv'de bir araya gelen göstericiler, ana caddelerden birini kısa süreliğine trafiğe kapattı.

"Anlaşma yapılmadan Katar'dan dönmeyin"

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümet üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Bu sizin sorumluluğunuz. Anlaşma yapılmadan Katar'dan dönmeyin" yazılı büyük bir pankart açtı.

Gösteriye katılan Gazze'deki İsrailli esir Yoram Metzger'in gelini Ayala Metzger, İsrailli esirlerin "Hamas esaretinde olmasının normal bir durum olmadığını ve bu nedenle esirler dönene kadar normal bir hayatlarının olmayacağını" söyledi.

Metzger, "Hükümet bu anlaşmayı tamamlamak için her şeyi yapmalı." ifadesini kullandı.

Doha'da devam eden ve yaklaşık iki hafta süreceği öngörülen esir takası ve ateşkes müzakerelerinde İsrail heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea???????, dün ülkesine dönmüş ve müzakere süreci hakkında savaş kabinesini bilgilendirmişti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın dün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.