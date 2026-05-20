Gazze\'deki Sağlık Sorunları: Hemşire Açıklıyor

20.05.2026 11:41
ABD'li hemşire Burgos, Gazze'de tıbbi malzeme eksikliği ve hastaların yaşadığı acıları anlattı.

Gazze Şeridi'nde görev yapan ABD ve Porto Riko vatandaşı hemşire Ellie Burgos, ateşkese rağmen İsrail'in tıbbi malzeme girişini ve hastaların tedavi maksadıyla bölgeden çıkışını kısıtladığı Gazze'de başta bebekler olmak üzere hastaların yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde gönüllü sağlık hizmeti veren Burgos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta ve yaralıların hayatının kurtarılması için "tıbbi koridorların" açılması gerektiğini söyledi.

Burgos, ameliyat olmak zorunda kalan 4 aylık bir bebeğin durumunu örnek göstererek, "Ameliyat olmak zorunda kaldı, yetersiz beslenme ile ilgili sorunlar yaşadı. Ayrıca yarasında enfeksiyon problemleri oluştu ve tekrar ameliyat edilmesi gerekti." dedi.

Tıbbi malzeme eksikliğine dikkati çeken Burgos, "Yeterli tıbbi malzememiz yok, bu yarayı düzgün bir şekilde sarmak için yeterli gazlı bezimiz yok. Cildini korumak için ihtiyacı olan kolostomi torbası yok. Bu bebek sırf malzeme eksikliği yüzünden acı çekiyor." ifadelerini kullandı.

Burgos, doğru ekipman ve malzemelerle Filistinli bebeğin sağlık probleminin giderilebileceğini belirterek, "Bebek kan zehirlenmesi (sepsis) riski altında, ayrıca yetersiz beslenme de iyileşmesine yardımcı olmuyor." diye konuştu.

Bebeğin Gazze dışında tedavi olması gerekliliğine dikkati çeken Burgos, "Belki Gazze ile Kudüs arasında veya dışarıda, herhangi bir yerde bu bebeğin iyileşmesi için ihtiyacı olan tıbbi müdahaleyi ve tıbbi bakımı almasını sağlayacak bir koridor olmalı. Bunun çözümü çok kolay olmalı. Aile ve bebek sebepsiz yere acı çekiyor." şeklinde konuştu.

Teşhis edilemeyen bir hastalıkla dünyaya gelen Nira bebek tedavi bekliyor

Porto Rikolu hemşire, 3 aylık Nira bebeğin teşhisi tam olarak yapılamayan bir hastalıkla dünyaya geldiğini belirterek, "Burada uygun testlere sahip değiliz. Doktorlar doğru teşhisi koyamıyor ve bu yüzden bu bebeğe nasıl yardım edeceğimizi bilemiyoruz." dedi.

Nira bebeğin uzmanlar tarafından muayene edilmesi gerektiğini vurgulayan Burgos, "Önceki yıllarda açılan tıbbi koridorlar vardı ve bunların kullanılmasına izin verilmiyor. Bir ateşkes olmasına rağmen hastaların tıbbi nedenlerle tahliye edilmesine müsaade edilmiyor. Bu yüzden de bunun gibi bebekler geride bırakılıyor ve bakımları düzgün bir şekilde yapılmıyor." şeklinde konuştu.

ABD ve Porto Riko vatandaşı hemşire Ellie Burgos, Gazze'deki sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliğinden sıkıntı çektiğine vurgu yaparak, "Sağlık çalışanlarının ekipmanları yok ve bu yüzden bunun gibi bebekler, doğru bir teşhis konulmadan bu süreçte gerçekten acı çekiyor. Bu yüzden, tıbbi tahliyelerin yapılmasına izin verilmesi oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

