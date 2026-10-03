Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail, Müslümanları ve Hristiyanları ayrım gözetmeksizin hedef alıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Müslümanları ve Hristiyanları ayrım gözetmeksizin hedef aldığını söyledi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinli Hristiyan kadın ve kızı, kentteki Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Basal, cenaze töreninde AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Gazze kentinde bir evi hedef aldığını hatırlatarak, "Bu tam anlamıyla Hristiyan topluluğuna karşı işlenmiş bir katliamdı." dedi.

"Bu İsrail'in Hristiyan kardeşlerimizi hedef aldığı ilk saldırı değildi"

Gazze Şeridi'nde Hristiyanlara karşı katliam yaptığının altını çizen Basal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu İsrail'in Hristiyan kardeşlerimizi hedef aldığı ilk saldırı değildi. İsrail ordusu, herhangi bir uyarı yapmadan hedef aldığı binada aralarında bir anne ve kızının da olduğu 4 kadın hayatını kaybetti. İşgalci İsrail güçleri, burada hiç acımadan anne ve kızı doğrudan hedef almışlar."

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki ihlallerini ve saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Basal, "Şu anda Gazze'deki Hristiyan topluluğu açıkça hedef alınıyor. Buradaki herkes işgalci İsrail'in saldırıları altında." diye konuştu.

"Gazze'de acımasızca öldürülüyoruz"

Gazze'deki İsrail saldırılarının önüne geçilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesini isteyen Basal, şunları kaydetti:

"Buradan, İsrail saldırısı sonucu ölen şehitler için cenaze töreninin düzenlendiği bu kiliseden dünyaya sesimizi duyuruyorum: Gazze'de acımasızca öldürülüyoruz. İsrail, Müslümanları ve Hristiyanları ayrım gözetmeksizin hedef alıyor."

Gazze'de yaşananlar konusunda uluslararası toplumun kendi sorumluluğunu üstlenmesini istediklerini dile getiren Basal, İsrail saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki tüm toplulukları ve insanları etkilediğini tekrarladı.

İsrail, daha önce de Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanları ve kiliseleri hedef alan saldırılar düzenlemişti. İsrail'in 19 Ekim 2023'te Gazze kentindeki Aziz Porfirios Rum Ortodoks Kilisesi yerleşkesine düzenlediği saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kudüs Latin Patrikhanesi, 16 Aralık 2023'te İsrailli bir keskin nişancının Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi yerleşkesinde Hristiyan Nahide ile kızı Samar'ı öldürdüğünü, 7 kişiyi ise yaraladığını açıklamıştı.

İsrail'in 17 Temmuz 2025'te aynı kilisenin yerleşkesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin rahibi Peder Gabriel Romanelli'nin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.