Gazze'den 4 Hasta Türkiye'ye Getirildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye uçakla getirilen 4 hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını, hastaların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye, insanlığın vicdanıdır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 4 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi. Ankara Etlik Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor. 'İnsan, önce insan."
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