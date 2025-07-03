Gazze'den 4 Hasta Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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Gazze'den 4 Hasta Türkiye'ye Getirildi

03.07.2025 13:32
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Bakan Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye getirilen 4 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gazze'den Türkiye'ye uçakla getirilen 4 hastanın Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını, hastaların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye, insanlığın vicdanıdır. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 4 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi. Ankara Etlik Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor. 'İnsan, önce insan."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'den 4 Hasta Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika

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