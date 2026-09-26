Gazze için Çorum'da kurulan Filistin Atölyesi 100'e yakın etkinlik yaptı - Son Dakika
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Gazze için Çorum'da kurulan Filistin Atölyesi 100'e yakın etkinlik yaptı

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Gazze için Çorum\'da kurulan Filistin Atölyesi 100\'e yakın etkinlik yaptı
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Çorum'da gönüllülerce kurulan Filistin Atölyesi, Gazze halkının yaşadığı zorlukları kitap okuma, söyleşi ve panellerle gündemde tutmayı amaçlıyor. Atölyede bugüne kadar 100'e yakın organizasyon yapıldı, 'İdeolojiler ve Filistin' başlığıyla 8 panel düzenlendi.

KEMAL CEYLAN/ TUGAY GÖKTÜRK - Çorum'da gönüllülerce kurulan Filistin Atölyesi'nde kitap ve makale okuma etkinlikleri ile söyleşi ve paneller düzenlenerek İsrail ablukası altındaki Gazze halkının yaşadığı zorlukların gündemde tutulması amaçlanıyor.

Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapan ve Filistin için yürüyüş ve eylemler organize eden gönüllüler, yaklaşık 2 yıl önce bir taraftan da Gazze'de yaşananları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kurulan "Filistin Atölyesi" bünyesinde "Kendi Filistin'ini anlat" temasıyla yapılan oturumlarda katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve soykırımı kendi uzmanlık alanlarından değerlendirerek, Filistin halkının yaşadığı mağduriyeti gündemde tutmaya çalışıyor.

Filistin Atölyesi kurucularından Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Uçar, AA muhabirine, Filistin konusunda duyarlılığa sahip kişilerin bir araya geleceği, kendi etkinliklerini planlayıp organize edebileceği bir model geliştirdiklerini söyledi.

Oluşturdukları Filistin Atölyesi'nde bugüne kadar 100'e yakın organizasyon yaptıklarını belirten Uçar, Filistin konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Filistin'i anlamak için öncelikle kendilerini eğitmek istediklerini, bu kapsamda kitap ve makale okuma, belgesel izleme etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Uçar, burada elde ettikleri bilgileri söyleşi ve panellerde değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Farklı ideolojilere sahip insanların ortak kaygısının Filistin olmasından ötürü bugüne kadar, "İdeolojiler ve Filistin" başlığıyla 8 panel düzenlediklerini aktaran Uçar, "Öncelikli olarak kendimizi eğitmek, sonra bilgilerimizi insanlarla paylaşmak istedik. Böylelikle paylaşmak, belli bir duyarlılığın oluşması ve Filistin konusunda insanların kendilerinin de bir şey yapabileceklerini atölye mantığı üzerinden göstermek istedik. Etkinlikler, katılmak isteyen herkese açık." dedi.

"Siyonizm konusuyla ilgilendikçe aslında kendimiz için bir şey yapmış oluyoruz"

Uçar, İsrail'in saldırılarının ardından bazı gerçeklerin gün yüzüne çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gazze'nin bu süreçte bizden çok daha özgür olduğunu fark ettik. Çünkü manipülasyonu onlar ifşa etti. Bu süreçte aslında dünyanın bize anlatıldığı kadar özgür olmadığını gördük. İngiltere'de 80 yaşın üzerinde binlerce insanın nasıl tutuklandığına şahit olduk. Almanya'da insanların sırf soykırıma karşı çıkıyorlar diye sokak ortasında polis tarafından nasıl darbedildiklerini gördük. Aslında insan hakları söylemi çok önemli ama insanlar arasında ayrımcılığa gidiliyor. Bunu da Batı yapıyor. Filistin konusuyla, siyonizm konusuyla ilgilendikçe aslında kendimiz için bir şey yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bunun ifşa edilmesi, bunun üzerinde bilgilenmemiz, özellikle genç nesillere bunların aktarılması gerekiyor."

Filistin Atölyesi'nin kurucularından Murat Erdem ise organizasyonun Filistin ile ilgili söyleyecek sözü olan insanların bir araya geldiği bir oluşuma dönüştüğünün altını çizerek, "Atölye, Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma. Bu çalışma Filistin Akademisi'ne döner mi, bir örneği olabilir mi diye bir beklentimiz var. Filistin Atölyesi'nde en büyük kazanım, dünyada Filistin sorunu diye ifade edilen bir sorunun olmadığı, aslında İsrail sorunu olduğunun göz önüne serilmesi." dedi.

Erdem, Filistin Atölyesi'nin benzerlerinin kurulması için farklı illerden gönüllülerle görüştüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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