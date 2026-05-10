Gazze İçin Dayanışma Bisiklet Turu

GAZZE'YE insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek üzere düzenlenen bisiklet turunda dayanışma mesajı verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e Destek Platformu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek üzere bisiklet turu düzenledi. 10 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte bini aşkın katılımcı, dayanışma ve insanlık adına pedal çevirdi. Sepetçiler Kasrı'ndan başlayan 20 kilometrelik tur; Karaköy, Beşiktaş, Unkapanı, Balat ve Eyüpsultan güzergahının ardından yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erdi.

Toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekilirken uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan bisikletler, tur boyunca dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü oldu. Katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkulu atmosferiyle gerçekleşen etkinlikte, ablukanın sona ermesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması çağrısı yapıldı.

MEHMET DİNÇ: GAZZE'DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Sözde bir anlaşma ile Gazze'de barış ortamının oluştuğu ifade ediliyor ancak sahadaki gerçekler bunun aksini gösteriyor. Katliam ne yazık ki devam ediyor. Bugün burada binlerce insanla birlikte, Sumud Filosu'nun yalnız olmadığını ve Gazze'ye destek veren vicdan sahibi insanların dünyanın dört bir yanında var olduğunu göstermek için bir araya geldik. Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sesimizi yükseltiyor, dayanışmamızı ortaya koyuyoruz. Burada aynı zamanda vicdanın hala ayakta olduğunu da gösteriyoruz" dedi.

ABDULLAH ÖZDEMİR: GERÇEKLEŞTİRİLEN HER DAYANIŞMA ÇALIŞMASI GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZE UMUT OLUYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze'de son dönemde yaşanan soykırımı tüm dünya görüyor. Dünyanın farklı bölgelerinde güçlü bir vicdani duruş ve dayanışma ortaya konuluyor. Ülkemizde de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere vatandaşlarımızın bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiğine şahitlik ediyoruz. Gerçekleştirilen her dayanışma çalışmasının oradaki kardeşlerimize umut ve moral olacağına inanıyoruz. Bu mücadelede tüm imkanlarımızla, var gücümüzle seferber olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'de zorluklar içinde evlatlarını büyütmeye çalışan tüm annelerin Anneler Günü'nü de yürekten kutluyorum. Annelerin geleceğe umutla bakabildiği, çocukların güven içinde yaşayabildiği bir dünya temennisiyle bugün bu bisiklet turunda bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

OSMAN NURİ KABAKTEPE: GAZZE İÇİN VİCDAN VE DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasına 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek başladı. Kabaktepe, "Gazze'de artık başka çocuklarımızın, başka annelerimizin hayatını kaybetmemesi için bugün anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. Barışın, huzurun tesis edilmesi, annelerin gözyaşlarının dinmesi ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'na destek olmak üzere böyle kıymetli bir organizasyon gerçekleştiren Yeşilayımıza teşekkür ediyoruz. Temennimiz, bu tür etkinliklerin Gazze'de yaşananlara yönelik farkındalığın daha da büyümesine katkı sunmasıdır" dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, "Yeşilay'ı bu anlamlı organizasyon dolayısıyla kutluyorum. Filistin'de, Gazze'de uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılar karşısında yaşananlar artık tüm dünyanın malumudur. Bugün insanlığın vicdanını temsil eden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla düzenlenen bu bisiklet etkinliğine katkı sunan ve katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.