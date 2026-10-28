Gazze için istifa eden eski yetkililer 2028 adaylarından soykırım sorumlusu istemiyor - Son Dakika
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Gazze için istifa eden eski yetkililer 2028 adaylarından soykırım sorumlusu istemiyor

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Gazze politikaları nedeniyle istifa eden eski ABD'li yetkililer, 2028 adaylarına İsrail'in Gazze'deki soykırımından sorumlu yetkilileri işe almama sözü vermeleri çağrısı yaptı. Açıklamada, imzacılar arasında Josh Paul, Annelle Sheline ve 12 eski yetkilinin yer aldığı belirtildi.

ABD'de Gazze'ye yönelik politikalar nedeniyle istifa eden eski yetkililer, 2028'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacak kişilere " İsrail'in Gazze'deki soykırımından sorumlu yetkilileri işe almama sözü vermeleri" çağrısında bulundu.

"Gaza Resignees" (Gazze nedeniyle istifa edenler) adlı grup, 2028 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu eski yetkililerin ABD hükümetinin "İsrail'in Gazze'deki eylemlerine verdiği yasa dışı ve koşulsuz destek" nedeniyle görevlerinden istifa ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze politikasının mimarları olan üst düzey (Joe) Biden yönetimi yetkilileri, soykırımı mümkün kılmadaki rollerini aktif olarak aklıyorlar." ifadesi kullanıldı.

Bu kişilerin, İsrail'e ABD silahlarını sağlayarak ABD hukukunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiklerine işaret edilen açıklamada, "ABD'nin İsrail'in soykırımına maddi desteğini kolaylaştıran üst düzey yetkililerin, gelecekteki hiçbir yönetimde nüfuz sahibi görevlerde yerleri yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, başkanlık seçimlerinde aday olacak kişilere "Gazze'deki soykırımdan sorumlu yetkilileri işe almama sözü vermeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın imzacıları arasında ABD Dışişleri Bakanlığından istifa eden Josh Paul ve Annelle Sheline'in yanı sıra çeşitli görevlerde bulunmuş 12 eski yetkili yer aldı.

Kaynak: AA
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