Gazze İçin Nöbet Tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze İçin Nöbet Tutuldu

Sakarya'da, Filistin'e destek amacıyla 'Gazze dayanışma nöbeti' etkinliği düzenlendi.

07.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Alanda kurulan platformda İsrail'in yaptığı katliamlar ve Filistinlilerin uğradığı zulüm hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Gazze'de yaşayan bir yardım derneği başkanıyla canlı bağlantı gerçekleştirilerek oradaki son durum hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Daha sonra Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık dua etti.

Gazze'ye yardım için kermes de düzenlenen alanda yabancı öğrenciler ilahiler söyledi.

Sakarya Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Mengen, AA muhabirine, İsrail zulmünün ve Filistin direnişinin en büyük etkilerinden olan Aksa Tufanı'nın yıl dönümü olduğunu söyledi.

Bir yıl boyunca İsrail'in Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden katlettiğini belirten Mengen, şöyle devam etti:

"Sakarya Milli İdare STK'leri olarak bu bir yıl içerisinde birçok etkinliğe imza attık. Bu etkinliklerde İsrail'e lanet okuduk, Filistinli kardeşlerimize de destek olmaya çalıştık. Bugün de bu yıl dönümü vesilesiyle biz 6-7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümüne ilişkin STK'ler olarak yaklaşık 3 gün devam eden kermes düzenledik. Bu gece de sabaha kadar STK'ler olarak çadırlarımızda nöbet tutacağız. Uyumayacağız, sabaha kadar dualar edeceğiz. Sabah namazının akabinde hep birlikte yapacağımız duanın akabinde sonlandırmış olacağız. İnşallah çadırlarımızda Müslümanlar olarak nöbetteyiz."

Vatandaşların alandaki nöbeti sürüyor.

Kaynak: AA

Filistin, sakarya, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze İçin Nöbet Tutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm kısıtlamaları kaldırdık İran'dan dikkat çeken karar: Tüm kısıtlamaları kaldırdık
14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:41 AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul’daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı
13:20 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
10:55 DAEŞ’in bombacısı İstanbul’da yakalandı DAEŞ'in bombacısı İstanbul'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 01:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze İçin Nöbet Tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement