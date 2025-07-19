Gazze İçin Saraçhane'de Eylem

İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla eylem düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde gruptakiler "Gazze için ayaktayız", "Direnen Gazze kazanacak" ve "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak, slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze'deki soykırıma dikkati çekti.

Kaya, "Bizler inşallah Gazze, Filistin ve İslam dünyası zulme karşı direnişini sürdürdüğü müddetçe kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki soykırımcılar, katliamcılar ne kadar zulüm ve vahşet işlerlerse işlesinler sonuçta kaybedenler onlar olacak." diye konuştu.

Siyonistlerin oyunlarının daha önce olduğu gibi yine bozulacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Siyonistlerin oyunlarını inşallah Gazze halkı ve Hamas bozacak. İşte Suriye'de yaşadığımız da aynıydı. Bir plan kurdular. Birtakım işbirlikçilerini sahaya sürdüler ve Suriye'yi bölme, parçalama, mücahit yönetimi zayıflatma planları yaptılar. İki gün önce bu planlarının tuttuğunu sevinçle haykırıyorlardı. Ama Allahutaala onlara bir kere daha yenilgiyi tattırdı. Dün bambaşka bir güne uyandılar. Allah'ın izniyle Suriye'nin asil halkı bu zalimlerin oyunlarını bozdu. İsrail'le işbirliği yapan hainlerin hepsi bu coğrafyada kaybetmeye mahkumdur."

Parkta akşam namazını kılan gruptakiler, Gazzeliler için Kunut duasını okudu.