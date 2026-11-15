Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi'de 70 Filistinliye 3 yıl sonra veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi'de 70 Filistinliye 3 yıl sonra veda töreni düzenlendi

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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen ve enkazdan ancak 3 yıl sonra çıkarılabilen 70 Filistinli için Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi'de veda töreni düzenlendi. Törene katılan Filistinliler, bugün yapılacak cenaze öncesinde sevdikleriyle gözyaşı dökerek vedalaştı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölen ve yıkılan binaların enkazından imkansızlıklar nedeniyle ancak 3 yıl sonra çıkarılabilen 70 Filistinli için Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde veda töreni düzenlendi.

Törene katılan onlarca Filistinli bugün düzenlenecek cenaze merasimi öncesinde gözyaşları içinde sevdiklerine veda etti.

İsrail'in 2023'te evine düzenlediği saldırıda 16 yakınını kaybeden Mahmud Muhammed Nebhan, sivil savunma ekiplerinin çabasıyla, yıkılan evin enkazından 8 kişinin naaşı ile bazı kemik parçalarının çıkarıldığını söyledi.

Nebhan, "Artık Arap ülkelerine seslenmiyoruz. Onların vicdanı ölmüş." diyerek imkansızlıklar ve İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle enkaz altındaki yakınlarının cenazelerini hala çıkaramıyor oluşlarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yakınlarının naaşlarının çıkarılmasıyla eski yaraların yeniden açıldığını belirten Nebhan, yaşadıkları hüzne rağmen yakınlarını defnedebilecekleri için psikolojik olarak rahatladıklarını ifade etti.

Saldırılarda evini ve 16 yakınını kaybeden bir diğer Filistinli Vail ed-Dibs, eşinin enkazdan çıkarıldığını ama 3 yaşındaki kızına ulaşamadıklarını söyledi.

Kızının ölmeden önceki son cümlesinin "su istiyorum" olduğunu, sonrasında çocuğundan ses alamadığını anlatan Dibs, "Kızım su içmeden öldü. Enkaz altında onu bulamadık. Ona ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Saldırıda eşi, annesi, kız kardeşleri ve onların çocuklarını da kaybettiğini söyleyen Dibs, "Onları enkaz altından çıkardık ve biraz olsun içimiz soğudu ama bu çok büyük bir acı. Ömür boyunca kapanmayacak bir yara." diye konuştu.

Dibs, "insanların sabah kalktıklarında yanlarında sevdikleri insanları bulamamalarına artık bir son verilmesi için" dünyaya seslendi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce Filistinli olduğu ifade ediliyor. İsrail'in büyük iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermemesi nedeniyle 3 yıldır enkaz kaldırma çalışmaları çok kısıtlı imkanlarla yürütülüyor. Filistinliler, enkaz altındaki yakınlarının cenazelerini defnedip acılarının bir nebze olsun dinmesini istiyor.

Gazze Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1643 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 964 kişi yaralandı, 850 kişi de enkazdan çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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