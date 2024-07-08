Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda İsrail askeri ağır yaralandı

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Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalar sırasında orduda sağlık görevlisi bir askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı askerin tedavi altına alındığı ve ailesine bilgi verildiği aktarıldı.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde ise Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerinin havan topuyla hedef alındığı saldırıda söz konusu askerin yaralandığına dikkat çekildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Netzarim Koridoru (kuzey ve güneyi birbirinden ayıran) yakınlarında İsrail askerlerini hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.