Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuyla Filistin direniş güçleri arasında çatışmalar şiddetlendi

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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Tel el-Hava Mahallesi'ne giren İsrail ordusuyla Filistin direniş güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların, Gazze kentine bağlı Tel el-Hava Mahallesi'ndeki Kudüs Hastanesi ve Nil Okulu çevresine girdiğini belirtti.

Tanıklar, Filistin direniş güçlerinin, Tel el-Hava bölgesine giren İsrail ordusuna karşılık verdiğini ve bölgede çatışmaların şiddetlendiğini kaydetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamalarda ise Kassam Tugaylarının, Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait etrafı askerlerle çevrili 2 Merkava-4 tankını imha ettiği belirtildi.

Bir başka açıklamada, yine Kassam Tugaylarının Tel el-Hava'da, İsrail ordusuna ait piyade birliğine düzenlediği saldırıda, çok sayıda askerin öldürüldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Kassam Tugaylarına bağlı keskin nişancıların da bölgede pusuya yattığı ve İsrail askerlerine operasyon düzenlemeye devam ettikleri kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.