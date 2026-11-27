İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 7 Filistinli yaşamını yitirirken aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre İsrail'in Gazze kentinin batısında, Şifa Hastanesi'nin bitişiğindeki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün merkezinin yakınlarında sivillerin toplandığı bir alanı bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Cenazeler Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Bi'r Naca bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) bir grup Filistinliye düzenlediği saldırıda da bir kişi öldü.

Yaralanan Filistinliler Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Mevasi bölgesinde insanların toplandığı bir alana İHA saldırısı düzenlendi.

Olayda 3 Filistinli öldü, bazıları yaralandı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan apartmanı hedef aldı.

Hava saldırısında aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da yer aldığı yaralılar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Han Yunus kentinin güneyine yapılan İsrail saldırısında ise biri kadın 3 Filistinli yaralandı, yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 6 Filistinlinin yaralandığı bilgisini verdi.

Kaynaklar, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail topçularının Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgeleri bombaladığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1075 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 163 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 74 bin 772'ye, yaralı sayısının 176 bin 238'e ulaştığı aktarılmıştı.