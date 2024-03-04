Gazze Şeridi'nde Su Krizi: Filistinliler Saatlerce Kuyrukta Bekliyor

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İsrail'in yoğun saldırı ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, bir yudum su bulabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor ancak çoğu zaman su alamadan elleri boş dönüyor.

Gazze'nin kuzeyindeki yaklaşık 700 bin Filistinli, insani yardım, ilaç ve yakıt girişi olmadığı için açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

İsrail saldırılarında zarar gördüğü ya da yakıt olmadığı için kuzeydeki çoğu su kuyusundan su çekilemiyor. Kalan birkaç su kuyusunun suyu ise insani yardımın neredeyse hiç girmediği kuzeydeki halka yetmiyor.

Kuyulardan pompalarla ya da ilkel yollarla çekilen sular tankerlere doldurularak okullara ya da barınma merkezlerindeki Filistinlilere dağıtılıyor ancak bazıları saatlerce beklese de susuz kalıyor.

Su kuyruğundan eli boş döndü

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir okula sığınan Nesrin Tafiş (44), AA muhabirine, uzun saatler kuyrukta beklemesine rağmen elindeki su bidonunu dolduramadığını söyledi.

Kendisi kanser hastası olan Tafiş'in kocası da karaciğer hastası ve hareket kabiliyeti kısıtlı. Bu nedenle çocuklarına kendisinin bakmak zorunda olduğunu dile getiren Tafiş, İsrail'in saldırıları ve abluka nedeniyle ailesini geçindirecek imkanı olmadığını vurguladı.

Tafiş, "Kuzeyde suya ve yiyeceğe ihtiyacımız var. Bugün su dolduramadım. Çocuklarım sabırsızlıkla beni bekliyor. Su almadan nasıl geri döneceğim." dedi.

"Açlıktan ve susuzluktan ölüyoruz"

Su almayı beklerken ve eli boş kalan kadınlardan bir diğeri de 69 yaşındaki İnşirah Aseliyye.

Dört katlı evleri İsrail saldırısında yıkılan, erkek çocukları güneye giden ve 75 yaşındaki hasta eşi ve 7 kız çocuğuyla birlikte Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula sığınan Aseliyye, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"Saatlerce su kuyruğunda bekledim ama tankerdeki su bitti. Susuzluktan ve açlıktan ölüyoruz. Yiyecek yok, su yok, un yok, giysi yok. Savaş başladığından beri aynı kıyafetleri giyiyorum. Hayvan yemlerini un yaptık yedik, mısır yedik, arpa yedik. Artık yiyecek yemek bulamıyoruz. Kanalizasyon suları ise her yerde ve hastalığa neden oluyor."

Eşinin ve çocuklarının uzun süre yemek yiyemedikleri için yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, eşinin açlıktan bayıldığını anlatan yaşlı kadın, uluslararası topluma saldırıların durması, sınır kapılarının açılması ve Gazze'ye yardım çağrısı yaptı.

İsrail, yaklaşık 5 aydır Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra abluka altındaki bölgeye su, yiyecek, ilaç, yakıt ve elektrik tedarikini kesmiş durumda. Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon Filistinli büyük bir trajediye yol açan insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentini boğucu bir kuşatma altına aldı. Kuşatma nedeniyle bu bölgelerdeki Filistinlilere gıda yardımlarının ulaşmaması, yiyecek ve içilebilir suyun tükenmesine yol açıyor.