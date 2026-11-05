Gazze Sivil Savunma, cuma günkü yağış ve rüzgara karşı çadırlarda kalanları uyardı

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, cuma günü beklenen şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyarıda bulunarak, bu durumun İsrail saldırıları nedeniyle çadırlarda, barınma merkezlerinde, hasarlı ve yıkılma tehlikesi bulunan evlerde kalan Filistinlileri tehdit ettiğini belirtti.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, cuma günü beklenen alçak basınç dalgasının beraberinde getirebileceği olası tehlikelerden korunmak için Filistinlilere gerekli önlem ve güvenlik tedbirlerini almaları çağrısında bulunuldu.

Özellikle çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde yaşayan yerinden edilen Filistinliler ile İsrail bombardımanında hasar gören evlerde kalan ailelere dikkat çekilen açıklamada, yağmur ve rüzgar nedeniyle bu binaların bazı bölümlerinin çökebileceği endişesi ifade edildi.

Açıklamada, plastik örtülerin ve çadır kazıklarının sağlam şekilde sabitlenmesi, çadırların çevresine toprak setler oluşturulması, yağmur suyunun tahliyesi için kanallar açılması ve eşyaların yer seviyesinden yüksekte tutulması istenildi.

Açıklamada ayrıca bölge sakinleri, çatlak ve yıkılma tehlikesi bulunan binalarda kalmamaları ve bu yapıların yakınına çadır kurmamaları konusunda uyarıldı. İnsani yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden de yerinden edilen Filistinliler için acilen güvenli barınma alanları sağlanması talep edildi.

Hükümet Medya Ofisinin Ağustos 2026'da açıkladığı verilere göre, Gazze Şeridi'nde 1 milyon 27 bin 396'sı barınma merkezlerinde, 1 milyon 122 bin 566'sı çadırlarda olmak üzere 2 milyon 150 bine yakın yerinden edilmiş Filistinli bulunuyor.

Barınma merkezleri dışındaki 867 bin 288 kişi de "insani yaşam için artık elverişli olmayan ve acilen değiştirilmesi gereken eski, yıpranmış ve ilkel" çadırlarda yaşıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, yaklaşık 950 bin yerinden edilmiş Filistinlinin orta ve yüksek düzeyde sel riski taşıyan bölgelerde yaşadığını bildirdi.

Açıklamada, bunlardan 400 binden fazlasının yüksek sel riskiyle karşı karşıya olduğu, yaklaşık 44 bin Filistinlinin ise yapısal açıdan güvenli olmayan 2 bin 300'den fazla binada yaşadığı belirtildi.