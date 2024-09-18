Gazze Temas Grubu Toplantısı Amman\'da Yapıldı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatı konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Amman'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Fidan ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşları, Ürdün Kralı tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İİT-AL Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatının yanı sıra Batı Şeria'da gittikçe artan işgal, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihi statükosuna karşı provokasyonlar ele alındı.

Toplantıda, "Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan yerleşimci şiddet ile İsrail ordusunun saldırıların endişe verici boyutlarda olduğu" belirtildi. Bunun yanı sıra, "Bölgenin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce ağırlığını koyması gerektiği" kaydedildi.

İİT-AL Gazze Temas Grubu'nun, Filistin'de kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi ile bu sürecin ilk aşamasında Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve BM'ye tam üyeliği için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.