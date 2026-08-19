Gazze, Yardım Çalışanları İçin En Ölümcül Bölge - Son Dakika
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Gazze, Yardım Çalışanları İçin En Ölümcül Bölge

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BM, 2025'te Gazze'de 186 yardım çalışanın öldüğünü açıkladı. Dünyada ise 82 yardım çalışanı hayatını kaybetti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 2025'te Gazze'de 186 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve Gazze'nin "en ölümcül bölge" olduğunu söyledi.

Dujarric, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), insani yardım çalışanlarının karşı karşıya olduğu artan tehlikelere dikkati çekerek, geçen yıl 350 kişinin öldürüldüğünü, 322 kişinin yaralandığını ve 235 kişinin kaçırıldığını belirtti." ifadelerine yer verdi.

Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla açıklanan istatistikleri aktaran Dujarric, 2025'te Gazze'de 186 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bu nedenle Gazze'nin "en ölümcül bölge" olduğunu kaydetti.

Dujarric, yılbaşından bu yana dünya genelinde 82 yardım çalışanının öldürüldüğünü, 97'sinin yaralandığını ve 39'unun kaçırıldığını bildirdi.

Ayrıca Dujarric, son zamanlarda insani yardım çalışanlarının "giderek artan bir şekilde silahlı insansız hava araçlarının da hedefi haline geldiğine" dikkati çekti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki BM ofisine 2003'te düzenlenen bombalı saldırıda 22 insani yardım çalışanının hayatını kaybetmesinden bu yana 19 Ağustos, Dünya İnsani Yardım Günü olarak anılmaktadır.

Guterres, UCM'nin çalışmalarına "büyük saygı" duyuyor

Öte yandan Dujarric, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane'ye yaptırım uygulama kararını hatırlatarak, "Genel Sekreter'in, bu yaptırım kararının yanı sıra diğer Uluslararası Ceza Mahkemesi çalışanlarına yönelik yaptırım kararlarından da ciddi endişe duyduğunu ifade edebilirim." diye konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreter, Mahkeme'nin yürüttüğü çalışmalara büyük saygı duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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