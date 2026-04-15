Gazze'ye Basın Erişimi İçin Hızlandırma Talebi

Basın kuruluşları, İsrail Yüksek Mahkemesinden, Yabancı Basın Örgütünün (FPA) Gazze'ye bağımsız basının erişimi için İsrail hükümetine karşı açtığı davada, hükümete verdiği süreyi kısaltarak yargı sürecini hızlandırmasını istedi.

Sınır Tanımayan Gazetecilerden (RSF) yapılan açıklamada, RSF ve 3 basın kuruluşunun, Gazze'ye bağımsız basın erişimi için İsrail hükümetine karşı açılan davanın hızlandırılması kapsamında İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe verdiği belirtildi.

Mahkemeden, İsrail hükümetine yasak kararını gerekçelendirmesi için verdiği ve birçok kez ertelediği süreyi kısaltması istenen açıklamada, "kamuoyunun bilgi edinme hakkının en kısa sürede iade edilmesi gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin'in, "İsrail Yüksek Mahkemesi hakimlerini yürütme erkinin isteklerine boyun eğmeyi bırakarak davanın esaslarına göre hareket etmeye" çağırdığı ifadelerine yer verildi.

İsrail, basının son 2 yıldır Gazze'ye girişine izin vermiyor

FPA, Gazze'ye bağımsız basının erişimi için İsrail hükümetine karşı Aralık 2023'te dava açmıştı. RSF, Kasım 2025'te Gazze'ye yabancı basının erişimini engelleyen İsrail hükümetine karşı açılan davaya taraf olmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, birçok kez İsrail hükümetine kararını gerekçelendirmesi için verdiği süreyi ertelerken, son olarak 31 Mart olarak belirlediği günü 24 Mayıs'a çekmişti.

Gazze'ye 2 yılı aşkın süredir düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırım suçuyla yargılanan İsrail, basının son 2 yıldır Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü basın mensuplarını doğrudan hedef almakla suçlanıyor.

İsrail'in hem uluslararası basının Gazze'ye erişimini engellemesi hem de Gazze'deki basın mensuplarını doğrudan hedef alması, uzmanlarca "gerçekleri örtme çabası olarak" değerlendiriliyor.