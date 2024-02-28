Gazze'ye yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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Gazze'ye yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen yüzlerce yardım tırının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğa ait görüntüleri paylaştı. İsrail'in saldırıları devam ederken, bölgeye yeterli sayıda yardım ulaştırılamıyor. Egeland, İsrail'in yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin vermesi gerektiğini belirterek, acil insani krizin çözülmesi için çağrıda bulundu.

28.02.2024 22:55  Güncelleme: 22:57
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- Gazze'ye girmeyi bekleyen yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

REFAH - Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen yüzlerce yardım tırının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğa ait görüntüleri paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar sürerken, bölgeye yeterli sayıda yardım hala ulaştırılamıyor. Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen yüzlerce yardım tırının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğa ait görüntüleri paylaştı.

"İhtiyacımız olan 500 tırı karşıya geçirebildiğimiz tek bir gün bile olmadı"

Egeland, korkunç insani krizin çözülebilmesi için İsrail'in yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi gerektiğini belirterek, "Yüzlerce yardım tırı Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarında açlıktan ölmek üzere olan sivil halka yardım götürmek üzere Gazze'ye geçmek için sırada bekliyor. İhtiyacımız olan 500 tırı karşıya geçirebildiğimiz tek bir gün bile olmadı. Sistem bozuk ve İsrail masumların iyiliği için bunu düzeltebilir" dedi.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'ye yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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