Gazze'ye Yardım Tırları Yola Çıkıyor

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Hayatta İyilik Var Derneği ile Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği yetkilileri, Ürdün'deki Filistinlilere ve Ürdün koridoru üzerinden Gazze'ye yollanacak yardım tırları konusunda Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğini bilgilendirdi.

Hayatta İyilik Var Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ürdün üzerinden açılan koridordan Gazze'ye insani yardım tırları yollamak için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda, Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş ile Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Osmanoğlu ve beraberindekiler, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan'a bilgi verdi.

Dernek yetkilileri, yardım tırlarının Ürdün'den çıkarak Gazze'ye ulaştırılması için gerekli olan tüm çalışmaları yaptıklarını, tırların yarın Gazze'ye doğru yola çıkartılacağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, bugüne kadar 66 insani yardım tırını Gazze'ye ulaştırdıklarını ve bu süreçte Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği ile işbirliği halinde hareket ettiklerini bildirdi.

İki derneğin hedefinin de Filistin halkına daha fazla yardım gönderebilmek olduğunu vurgulayan Keleş, "Dünya siyaset sistemleri binbir türden bahane ile elimizi kolumuzu bağlamaya çalışsa da bizler bulduğumuz en ufak bir fırsatı bile kaçırmadan Filistinli kardeşlerimize yardıma devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Osmanoğlu ise Filistin halkına insani yardım göndermek için hem Mısır hem de Ürdün'deki çalışmalarda işbirliği yaparak hareket etmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

İlgili makamlardan alınan izinlerle yardımların yapıldığını kaydeden Osmanoğlu, "Filistinlilerin bizim desteğimize ihtiyacı var. Bizler ümmet olarak onların yanında durmak zorundayız. Müslümanlar dayanışma halinde olmazlarsa Filistin'in başına gelenlerin bizim de başımıza gelmeyeceğini kimse garanti edemez. Bu konuyu artık herkesin anlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.