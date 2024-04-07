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Gazze'ye yardımlar sürüyor

Yardım malzemeleri taşıyan tırlar Mersin limanına doğru hareket etti

KİLİS - İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye ulaştırmak üzere toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Mersinde bulunan limana doğru hareket etti.

Anadolu'nun dört bir yanından çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların bağışlarıyla alınan bebek bezi, hijyen paketi, hazır yemekler gibi ihtiyaçlarla dolu tırlar, insanlık dramının yaşandığı Gazze'de mağdur vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Kilis'te toplanan 27 yardım tırı, diğer bölgelerden gelen tırlarla birlikte Mersin'den deniz yolu üzerinden Gazze'ye ulaştırmak üzere yola çıktı.

Ülkenin dört bir tarafından toplanan 27 tır yardımı Gazze'ye ulaştırmak için yola çıktıklarını söyleyen Kilis Lojistik Merkezi Sorumlusu Mehmet Katı, " Yurt içi ve yurt dışında bulunan bağışçılarımızın göndermiş olduğu yardım malzemelerini tırlarımıza yüklüyoruz. Kilis Lojistik Merkezinde bulunan 27 yardım tırını Gazzeli kardeşlerimize göndermek üzere Mersin limanına doğru yola çıkacağız. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun" dedi.