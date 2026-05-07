Gazzeli Huda ve Annesi, Alıkonulma Fotoğrafında Ortaya Çıktı

07.05.2026 18:19
İsrail askerinin paylaştığı fotoğrafta, kaybolan Huda ve annesi alıkonulmuş halde görüldü.

Gazzeli Akkad ailesinin iki yıldır haber alamadığı 41 yaşındaki Huda ve 78 yaşındaki annesi Ayşe, bir İsrail askerinin sosyal medyada paylaştığı karede "askeri araç içerisinde alıkonulmuş" halde ortaya çıktı.

Sky News tarafından belgelenen fotoğraf, ailesi tarafından "infaz mı edildiler yoksa işkence kamplarında mı tutuluyorlar?" sorusunu yeniden dünya gündemine taşıdı.

Gazzeli Huda El Akkad ve 78 yaşındaki annesi Ayşe El Akkad, kaybolmasının üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçtikten sonra bir İsrail askeri tarafından paylaşılan fotoğrafta görüldü.

Fotoğrafta 41 yaşındaki Huda ve yaşlı annesi Ayşe, gözleri ve elleri bağlı şekilde İsrail askerlerinin karşısında bir araç içerisinde kaçırılırken görülüyor. Huda ve annesini kaçıran İsrail askerlerinin gülmesi dikkat çekiyor.

Alıkonuldukları anlara ait fotoğraf ortaya çıksa da Filistinli anne ve kızın hala nerede olduğu bilinmiyor.

Aile üyeleri adalet istiyor

Akkad ailesi, kadınların öldürülüp öldürülmediğini veya yargılanmaksızın İsrail'in işkence kamplarında tutulup tutulmadığını hala bilmiyor. Fotoğrafın çekilmesinden yaklaşık iki yıl sonra, bu kareyi daha yeni keşfeden aile, akrabalarının durumuyla ilgili cevap istiyor.

Ayşe El Akkad'ın oğlu Bekir, yaptığı açıklamada, "Allah şahidimdir ki adalet istiyorum, tüm ailemiz istiyor. Hayatta olduklarını ve onları oradan çıkarabileceğimizi umuyoruz. Tıbbi bir heyet, Kızılhaç ya da herhangi birinin yanımızda durmasını, tüm prosedürleri uygulamasını ve hangi hapishanede olduklarını bulmasını istiyoruz." dedi.

Ayşe El Akkad'ın gelini Aya, "Adalet ve birilerinin sorumlu tutulmasını istiyoruz. Onlara ne olduğunu bilmek istiyoruz. Neredeler? İsrailliler tarafından öldürüldüler mi? Bir yerlerde, İsrail hapishanelerindeler mi? Bilmek istiyoruz." diye konuştu.

Uluslararası insan hakları avukatlarından tepki

İngiltere merkezli Küresel Hukuki Eylem Ağından (GLAN) avukat Dearbihla Minogue, yaptığı açıklamada, "Bu fotoğraf, en hafif tabiriyle, bu iki kadının İsrail ordusu tarafından son derece aşağılayıcı koşullarda esir alındığını kanıtlıyor." dedi.

İsrailli insan hakları örgütlerinden "HaMoked" İnsan Hakları Avukatı Daniel Shenhar, "Bir insan hakları avukatı olarak, bir devletin insanları alıp onları 'yok etmesi' (zorla kaybetmesi), başımıza gelebilecek en endişe verici durumlardan biridir." diye konuştu.

GLAN'da yasal soruşturmacı görevini yürüten Maira Pinheiro ise "Bu durum sistematik olarak yapıldığında, insanlığa karşı suç teşkil edebilir." ifadesini kullandı.

Gazze'de alıkonulan binlerce kişiden haber alınamıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara başladığı Ekim 2023'ten itibaren bölgeden alıkoyduğu binlerce Gazze sakini Filistinliden hala haber alınamıyor.

Gazze'den alıkonulan Filistinliler, ilk olarak 2002'de yürürlüğe giren ve Aralık 2023'te genişletilen "Yasadışı Savaşçılar Yasası" kapsamında gözaltında tutuluyor.

Yasa, İsrail ordusuna herhangi bir kişi hakkında "yasadışı savaşçı" tanımlaması yaparak gözaltına alma yetkisi veriyor. İsrail, bu kapsamda alıkoyduğu Filistinlilerin akıbeti hakkında bilgi vermeyi reddediyor.

Alıkonulan Filistinlilerin "zorla kaybedilmesi" Gazze'de sayısız savaş suçu işlemekle suçlanan İsrail'in, imza attığı savaş suçlarından biri olarak kaydediliyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 628'e ulaştı.

Kaynak: AA

