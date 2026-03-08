Gazzeli Kadınlara Elektrikli Sandalye Desteği - Son Dakika
Gazzeli Kadınlara Elektrikli Sandalye Desteği

Gazzeli Kadınlara Elektrikli Sandalye Desteği
08.03.2026 13:28
Umut Kervanı, Mısır'da tedavi gören Gazzeli 10 engelli kadına elektrikli sandalye dağıttı.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Mısır'da tedavi gören Gazzeli 10 engelli kadın ve kız çocuğunun yaşamına destek olmak için elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı.

Dernek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanarak engelli hale gelen ve tedavi için Mısır'da bulunan engelli kadınlar için harekete geçti.

Bu kapsamda düzenlenen dağıtım programında konuşan Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Gazzeli kadınların hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Elektrikli sandalyelerin teslim edildiği 10 kadın ve çocuk memnuniyetini dile getirdi.

Savaş mağduru kadınların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlanmasını hedefleyen dernek, maddi durumu kötü ailelere nakit desteği yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Mısır, Son Dakika

