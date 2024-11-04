Gebe Bilgilendirme Günleri: Normal Doğuma Destek - Son Dakika
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Gebe Bilgilendirme Günleri: Normal Doğuma Destek

Karaman'da düzenlenen eğitimlerle anne adayları normal doğumu tercih etmeye teşvik ediliyor.

04.11.2024 10:46
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Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen "Gebe Bilgilendirme Günleri" ile anne adaylarına normal doğumu tercih etmeleri için eğitim veriliyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen derslerde anne adayları, normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmeleri için alanında uzman doktor, ebe, fizyoterapist ve psikologlardan teorik ve pratik ders alıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzman Dr. Mustafa Yasin Öztoprak, Sağlık Bakanlığının, tıbbi zorunluluk olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun özendirilmesi ve nüfus artış hızının sürdürülebilir seviyede tutulması amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırladığını söyledi.

Anne adaylarının verilen eğitimlerle hem daha sağlıklı bir gebelik geçirdiğini hem de normal doğum korkularını yendiğini belirten Öztoprak, şunları kaydetti:

"Şu anda anne ve bebek dostu hastane politikaları ulaşılması gereken en önemli konular arasında yer alıyor. Bunlar arasında normal doğum istatistiklerinin gelişmiş ülkeler standardına ulaştırılması da var. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde her 5 doğumdan 4'ü normal doğum şeklinde yapılıyor. Biz de bu oran yarı yarıya. Sağlık Bakanlığı bu konuda ciddi bir çaba harcıyor. Yapılan çalışmalarla bu sayıları gelişmiş ülkelerin standartlarına çıkartmayı hedefliyoruz. Her hafta 45 civarı gebemize eğitim veriyoruz. Şuana kadar yaklaşık 200 anne adayına eğitim verdik."

Anne adaylarına eğitim veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Dülger ise gebelerin doktorları tarafından yapılan tetkikler sonrası normal doğum ve sezaryen arasında tercih yapması gerektiğini dile getirdi.

Yapılan tetkiklerde risk grubuna girmeyen anne adaylarına normal doğumu tavsiye ettiklerini belirten Dülger, "Doğum şeklini karar vermede birçok faktörü bizi yönlendiriyor. Bebek ve annede her şey yolunda olduğunda normal doğumu öneriyoruz. Sezaryen sonuçta bir operasyon. Cerrahi işlemlerin hastaya yüklenen çeşitli riskleri var. Bebek sağlığı ve anne sağlığı bizim açımızdan oldukça önemli. Tabi ki tıbbi gereklilik durumunda bu riskleri alarak operasyona yönlendiriyoruz ancak böyle bir durum yoksa doğum normal şekilde gerçekleştirilmeli." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebe Bilgilendirme Günleri: Normal Doğuma Destek - Son Dakika

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