Gebe Okulu Eğitimleri Çevrimiçi Başladı - Son Dakika
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Gebe Okulu Eğitimleri Çevrimiçi Başladı

06.07.2026 14:04
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Tatvan Devlet Hastanesi, gebe okulu eğitimlerini çevrimiçi sunarak erişimi artırdı.

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde gebe okulu eğitimleri çevrimiçi olarak da verilmeye başlandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanedeki gebe okulunda verilen eğitimlerin artık çevrimiçi olarak da verileceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gözde Karacan Duman, eğitimde gebelikte acil ve hastaneye başvurulması gereken durumların ele alındığını kaydetti.

Eğitimlerin özellikle çalışma saatleri nedeniyle katılım sağlayamayan, şehir dışında bulunan ya da farklı nedenlerle yüz yüze eğitimlere katılamayan gebeler için önemli bir alternatif sunduğunu vurgulayan Duman, şunları ifade etti:

"Eğitimlere farklı şehirlerden ve yurt dışından da katılım sağlandı. Bugünkü eğitimimize Almanya'dan bir katılımcının dahil olması online eğitimlerin erişilebilirliğini ve önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda kadın doğum uzmanlarının yanı sıra ebeler, diş hekimi, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenlerin de yer aldığı multidisipliner bir ekiple hizmet veriliyor. İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimlerde katılımcılar sorularını doğrudan sağlık personeline yöneltebiliyor."

Yüz yüze ve grup eğitimlerine katılamayan gebeleri online eğitimlere davet eden Duman, eğitimlere ilişkin duyuruların hastanenin ve gebe okulunun sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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