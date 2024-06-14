Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Kurban Bayramı Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükgöz, hemşehrilerine ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayram namazının ardından düzenlenecek bayramlaşmaya davet etti. Büyükgöz, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel araçlarından biri olduğunu belirtti ve bayramın sevdiklerle, aileyle, komşularla dostluk, kardeşlik ve barış içinde geçmesini temenni etti.

14.06.2024 15:35
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükgöz, mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, tüm vatandaşları bayram namazının ardından 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda düzenlenecek bayramlaşmaya davet etti.

Kurban Bayramı'nın paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel araçlarından biri olduğunu belirten Büyükgöz, "Kurban Bayramı, hikayesi ve anlamıyla yüreklerimizi evlat sevgisiyle dolduran, genç, yaşlı, zengin, fakir herkesi yakınlaştıran, bambaşka bir ibadet, bambaşka bir gelenektir." ifadelerini kullandı.

Büyükgöz, bayramların en sevinçli günler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nı sevdiklerinizle, ailenizle, yakınlarınızla, komşularınızla dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde idrak etmenizi temenni ediyorum. Bayramın, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Daha nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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