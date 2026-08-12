Gebze\'de Kimya Fabrikasında Yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kimyevi ürünler imalatı yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 2 işçinin yaralandığı yangında, fabrikanın bir bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Kumtepe mevkiinde kimyevi ürünler imalatı yapılan bir fabrikada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler fabrikanın bir bölümünü saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sırasında yaralanan 2 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangında 2 at da öldü.

Fabrikanın bir bölümünün tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.