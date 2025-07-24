Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz'da N.Ç'nin evine ateş açıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.Y. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Kurşunlama Olayında Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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