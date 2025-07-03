Gebze\'de Makilikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.
TÜBİTAK yerleşkesindeki makilik ve bodur çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, bir dönümlük alan zarar gördü.
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