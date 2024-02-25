Gebze'de motosiklet kazası: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Gebze'de motosiklet kazası: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Gebze\'de motosiklet kazası: Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi.

25.02.2024 19:11  Güncelleme: 19:15
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu'nda seyreden Erkan A'nın kullandığı 34 FKE 484 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Ç'ye (60) çarptı. Yola savrulan kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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