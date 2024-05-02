Gebze'de otomobilin istinat duvarından düşen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gebze'de otomobilin istinat duvarından düşen genç son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Darıca Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, gençin yakınları, Darıca Belediye Başkanı ve futbolcu arkadaşları katıldı. Genç, ikindi namazının ardından Nenehatun Mezarlığı'nda defnedildi.

02.05.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Yunus Emre Savaş için Darıca Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Savaş'ın yakınlarının yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, futbolcu ve okul arkadaşları katıldı.

Savaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.

İstasyon Mahallesi 1493/2 Sokak'ta 29 Nisan'da Enes Talha T'nin kullandığı 41 AHP 408 plakalı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düşmüş, kazada sürücü ile otomobildeki İbrahim G, Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre Savaş yaralanmıştı.

Darıcaspor U18'de futbol oynayan 17 yaşındaki Savaş, tedavi gördüğü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de otomobilin istinat duvarından düşen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 22:02:57. #1.13#
SON DAKİKA: Gebze'de otomobilin istinat duvarından düşen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement