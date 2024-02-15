Gebze'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gebze'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gebze\'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü Ufuk Angın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve burada yaşamını yitirdi.

15.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ufuk Angın idaresindeki 34 JR 9460 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Güney Yanyol Beylikbağı Mahallesi mevkisinde park halinde bulunan 41 ABP 602 dorse plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Angın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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