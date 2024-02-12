Gebze'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gebze'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gebze\'deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında geri dönüşüm ürünlerinin öğütülmesinde kullanılan makinede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 işçiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Yangın sonucunda makinede hasar meydana geldi.

12.02.2024 17:51
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Balçık Mahallesi 3257. Sokak'taki ambalaj fabrikasında geri dönüşüm ürünlerinin öğütülmesinde kullanılan makinede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 işçi, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında makinede hasar oluştu.

Kaynak: AA

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