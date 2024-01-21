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Geçen Yıl Egzoz Emisyon Ölçümü Yapılan Araçların Yüzde 98'i Olumlu Sonuçlandı - Son Dakika
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Geçen Yıl Egzoz Emisyon Ölçümü Yapılan Araçların Yüzde 98'i Olumlu Sonuçlandı

Geçen yıl yapılan egzoz emisyon ölçümünde, 11 milyon 23 bin 923 araçtan 10 milyon 736 bin 648'inin ilk ölçümü olumlu sonuçlandı. Egzoz muayenesini geçemeyen araçların büyük bir kısmı muayene tekrarında uygunluk aldı. Egzoz gazı emisyon ölçümleri, hava kirliliğinin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor ve bu ölçümler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Egzoz emisyon ölçümü, araç muayenesi öncesinde yapılması gereken bir işlem olup, geçerli bir ölçümün bulunmaması ağır kusur olarak kabul ediliyor. Ölçüm sonuçları ise e-Rapor olarak cep telefonuna kısa mesaj ile gönderiliyor ve e-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor.

Geçen Yıl Egzoz Emisyon Ölçümü Yapılan Araçların Yüzde 98\'i Olumlu Sonuçlandı
21.01.2024 - 11:15,
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Geçen yıl egzoz emisyon ölçümü yapılan 11 milyon 23 bin 923 araçtan 10 milyon 736 bin 648'inin ilk ölçümü olumlu sonuçlanırken, egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümleri, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynuyor.

Araç muayenesi öncesinde egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılması gerekli olup, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümünün bulunmaması, ağır kusur kabul ediliyor.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Takip Sistemi'ne göre, 2023 yılında 11 milyon 23 bin 923 aracın egzoz emisyon ölçümü yapılırken, 10 milyon 736 bin 648 aracın ölçümü olumlu sonuçlandı.

Egzoz muayenesini geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229'u muayene tekrarında uygunluk alırken, ölçümleri başarısız sonuçlanan 5 bin 46 aracın gerekli tamir ve bakımı yaptırması için tanınan süreç devam ediyor.

Bu yıl 256 lira olan egzoz emisyon ölçümünün sonucu, e-Rapor olarak cep telefonuna kısa mesaj ile gönderildiği gibi e-Devlet'te de yer alıyor.

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Ulaşım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Geçen Yıl Egzoz Emisyon Ölçümü Yapılan Araçların Yüzde 98'i Olumlu Sonuçlandı - Son Dakika
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