Geçimsizlik Nedeniyle Ayrılan Kadın İçin Camiden Sela Okutup Cenaze Anonsu Yaptıran Şahıs Ev Hapsine Çarptırıldı - Son Dakika
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Geçimsizlik Nedeniyle Ayrılan Kadın İçin Camiden Sela Okutup Cenaze Anonsu Yaptıran Şahıs Ev Hapsine Çarptırıldı

Geçimsizlik Nedeniyle Ayrılan Kadın İçin Camiden Sela Okutup Cenaze Anonsu Yaptıran Şahıs Ev Hapsine Çarptırıldı

Bursa'da geçimsizlik nedeniyle evden ayrılan bir kadın için camiden sela okutup cenaze anonsu yaptıran şahıs, emniyetteki ifadesinde tehdit amaçlı olmadığını, mizah amaçlı yaptığını söyledi. Kadın, sürekli ölüm tehditleri aldığını belirterek şikayetçi oldu. Şüpheli, 'tehdit' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

01.08.2024 16:36
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BURSA'da geçimsizlik nedeniyle evden ayrılan 7 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe E.(28) için camiden sela okutup, cenazesinin kaldırılacağı anonsunu yaptıran Zafer K.(38), emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumu bana göstermiyordu. Tehdit amaçlı değil, mizah amaçlı okuttum" dedi. Kufacı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, 'Tehdit' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bursa'da, Zafer K. ile ilişkilerinden 2 çocukları dünyaya gelen Tuğçe E., 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk etti. Çocuklarını da yanına alan Tuğçe E., ailesinin yanına yerleşti. Ayrı yaşadığı Zafer K.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Tuğçe E., geçen ay evinin yakınındaki camiden kendisi adına sela okunduğunu duydu. Bunun üzerine polise giden Tuğçe E., şikayetçi oldu. Zafer K.'nın, kendisine bir şey yapmasından endişe ettiğini söyleyen Tuğçe E., "Sürekli ölümle tehdit ediyordu, hakaretler ediyordu. CİMER'e, polise şikayet ettim. Ama hiçbir yol alamamıştım. Çünkü şahit bulamıyordum. Madde bağımlısı olduğu için herkes korkuyordu. Kanıtlayamadım kendimi" diye konuştu.

'İKİNDİYE KADAR BANA BİR ŞEY Mİ YAPACAK, DİYE KORKTUM'

Adına sela okunması hakkında konuşan Tuğçe E., "En son bir işimi halletmek için dışarıdaydım. Sürekli telefonum çaldı. Herkes ağlıyor. Ne olduğunu sorduğumda camide selamı verdirdiğini öğrendim. Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi, yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum. Telefonumda ses kaydı da mevcut" ifadesini kullandı.

Zafer K. ile ilgili elinde 3 aylık uzaklaştırma kararı olduğunu da belirten Tuğçe E., "1,5 yıl önce, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ve madde bağımlısı olduğu için ayrıldık. Çocuklarımı alıp ailemin yanına döndüm. Evliyken şiddet de uygulamıştı. Ama o zamanlar çocuğum küçük diye şikayetçi olmamıştım. Sela okunmasının ardından polis merkezine gittim, orada tutanak tutuldu. Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne yönlendirdiler, orada ifademi vererek şikayetçi oldum. Elimde 3 aylık uzaklaştırma kararım da mevcut. Sürekli hakaret ve ölüm tehditleri nedeniyle aldırdım" dedi.

Bu arada Zafer K.'nin Tuğçe E. ile ilgili sela okunması sonrasında cami önünde cep telefonu ile bu anı kaydettiği ortaya çıktı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zafer K., polis merkezine götürüldü. Burada ifade veren Zafer K.'nın, "Çocuğumu bana göstermediği için yaptım. Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Zafer K.'ye 'Tehdit' suçundan ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: DHA

Ev hapsi, Bursa, Cami, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçimsizlik Nedeniyle Ayrılan Kadın İçin Camiden Sela Okutup Cenaze Anonsu Yaptıran Şahıs Ev Hapsine Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geçimsizlik Nedeniyle Ayrılan Kadın İçin Camiden Sela Okutup Cenaze Anonsu Yaptıran Şahıs Ev Hapsine Çarptırıldı - Son Dakika
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