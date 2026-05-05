Gediz'de Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
Gediz'de Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

05.05.2026 22:52
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gediz-Uşak Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde Yenikent Beldesi yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan Gediz istikametine giden Osman Alp Ö. (26) yönetimindeki 43 AEL 567 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Savrulan araç yolun kenarındaki toprak zemine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Osman Alp Ö. ile araçta bulunan O.Ö. (26), Ş.N.Y. (19) ve R.C.S. (18) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

