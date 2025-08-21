Gediz\'de Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Baki Gülşen (19) idaresindeki 43 LT 276 plakalı otomobil, Gediz- Altıntaş Karayolu Gümele köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Özhan'ın (82) kullandığı 43 AAV 466 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz itfaiye ekibince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan sürücüler Gülşen ve Mehmet Özhan ile eşi Ümmü Özhan sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Özhan ve eşi Ümmü Özhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.