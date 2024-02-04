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Geely, sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için uydularını uzaya gönderdi - Son Dakika
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Geely, sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için uydularını uzaya gönderdi

Geely, sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için uydularını uzaya gönderdi

Çin'de otomotiv üreticisi Geely'nin sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için tasarladığı uydularının ikinci grubu uzaya gönderildi. Geely-02 adı verilen 11 uydudan oluşan grup, Long March-2C taşıyıcı roketiyle fırlatıldı. Uydular, akıllı araçlara uydu bağlantılı otonom sürüş desteği sağlamak amacıyla yer alçak yörüngesinde belirlenen konuma yerleşti. Geely, 2025 yılına kadar 240 parçalık bir takım uydu ağı kurmayı hedefliyor.

04.02.2024 19:23
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Çin'de otomotiv üreticisi Geely'nin sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için tasarladığı uydularının ikinci grubu uzaya gönderildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Geely-02" adı verilen 11 uydudan oluşan grup, Long March-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin batısında yer alan Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanan uyduların, yer alçak yörüngesindeki belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.

Uydu ağının, akıllı araçlara uydu bağlantılı otonom sürüş desteği sağlaması amaçlanıyor.

Uydularıyla 240 parçalık takım uydu ağı kurmayı planlayan şirket, 2025 yılına kadar 72 uyduyu yörüngeye yollamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Çin Halk Cumhuriyeti, Geely, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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