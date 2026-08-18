Geely rekor satış ve gelir artışı kaydetti

HANGZHOU, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Geely Automobile Holdings, yılın ilk yarısında rekor düzeyde satış ve gelir artışı kaydetti.

Şirketin pazartesi günü yayımladığı rapora göre, bu dönemde 1,42 milyondan fazla araç satılarak rekor kırılırken, gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 173,6 milyar yuana (yaklaşık 25,58 milyar ABD doları) ulaştı.

Yılın ilk yarısındaki gelir artışını üst üste altıncı yılda da sürdüren şirket, aynı dönemde ana ortaklık sahiplerine ait temel karının da yüzde 46'lık artışla 9,68 milyar yuana ulaştığını bildirdi.

Geely'nin yurtdışı satışları ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 artarak 474.000 adedi aştı ve 2025 yılının tamamındaki ihracat hacmini geride bıraktı.

Merkezi Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan otomobil üreticisi, 114 yurtdışı pazarda faaliyet gösteriyor.