Geleceğin İşleri Akademisi Projesi Kapsamında Ankara\'da Teknoloji Kurumları Ziyaret Edildi

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin İşleri Akademisi (Future Skills Academy)" projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, Ankara'da ileri teknoloji konusunda çalışmalar yapan kurumları ve firmaları ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, Meclis Üyesi Hakan Önel, TTSO yetkilileri ve proje koordinatörleri ile kursiyerler ve öğretim üyelerinden oluşan 47 kişilik heyetin, Ankara'daki teknik gezide Anıtkabir'i ziyaret ettiği belirtildi.

Çelebi ve beraberindeki heyetin, Ankara Sanayi Odası Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, TOBB ETÜ Ebuliz Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi, ODTÜ Teknokent, ODTÜ Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'ni de ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, gezi programının son durağının ODTÜ Tasarım Fabrikası olduğu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da katıldığı ziyarette Direktör Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç ve ekibinden çalışmalarla ilgili bilgi alındığı, tasarım fabrikasının atölyelerinde yapılan çalışmaların incelendiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, "Öğrencilerimiz ve hocalarımız Ankara'da dolu dolu iki gün geçirdi. Projemiz kapsamında eğitimlerini aldıkları sanal ve artırılmış gerçeklik, katmanlı üretim ve tasarım gibi konularda ileri düzeyde çalışmalar yürüten kurumları ve özel firmaları ziyaret ederek yeni fikirler edindi. Bizleri ağırlayan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan proje kapsamında 15-17 Mayıs'ta KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yenilikle Geleceğe Sektörel Oryantasyon ve Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirilecek. Yerel ve ulusal firmaların stantla katılım sağlayacağı kariyer günlerinde düzenlenecek panellerde teknoloji sektöründeki gelişmelerle ilgili sunumlar yapılacak.