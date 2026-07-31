Geleceğin mühendisleri Buca’da yetişiyor

(İZMİR)- Buca Belediyesi ile İnci Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz robotik kodlama eğitimlerinden 2025 yılından bu yana 151 öğrenci yararlandı. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Buca Belediyesi ve İnci Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Kod'inci Robotik Kodlama Atölyeleri", Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi'nde çocukları teknolojiyle buluşturuyor. 9-14 yaş grubundaki öğrencilere yönelik ücretsiz eğitimlerde algoritma mantığı, sensör sistemleri, temel mekanik tasarım ve robot geliştirme konuları ele alınırken; öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerinin gelişmesi hedefleniyor. Proje, çocukların teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ VİZYONUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğitimlerden 2025 yılından bu yana 151 öğrencinin yararlandığını belirten Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Eğitimlerimizle çocuklarımıza erken yaşta analitik bir bakış açısı kazandırırken, teknoloji okuryazarlığı yüksek bireyler olarak yetişmelerine öncülük ediyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşta bilim ve teknoloji imkanı sunarak eğitimde fırsat eşitliği vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

EĞİTİMLER YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ SÜRECEK

Yaz döneminde yoğun ilgi gören atölyeler, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin ders programlarına uygun şekilde devam edecek. Yeni grupların oluşturulacağı robotik kodlama eğitimleri yıl boyunca sürdürülecek.