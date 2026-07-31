Geleceğin mühendisleri Buca’da yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geleceğin mühendisleri Buca’da yetişiyor

Geleceğin mühendisleri Buca’da yetişiyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi ile İnci Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz robotik kodlama eğitimlerinden 2025 yılından bu yana 151 öğrenci yararlandı. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

(İZMİR)- Buca Belediyesi ile İnci Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz robotik kodlama eğitimlerinden 2025 yılından bu yana 151 öğrenci yararlandı. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Buca Belediyesi ve İnci Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Kod'inci Robotik Kodlama Atölyeleri", Buca Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi'nde çocukları teknolojiyle buluşturuyor. 9-14 yaş grubundaki öğrencilere yönelik ücretsiz eğitimlerde algoritma mantığı, sensör sistemleri, temel mekanik tasarım ve robot geliştirme konuları ele alınırken; öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerinin gelişmesi hedefleniyor. Proje, çocukların teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyor.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ VİZYONUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğitimlerden 2025 yılından bu yana 151 öğrencinin yararlandığını belirten Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Eğitimlerimizle çocuklarımıza erken yaşta analitik bir bakış açısı kazandırırken, teknoloji okuryazarlığı yüksek bireyler olarak yetişmelerine öncülük ediyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşta bilim ve teknoloji imkanı sunarak eğitimde fırsat eşitliği vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

EĞİTİMLER YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ SÜRECEK

Yaz döneminde yoğun ilgi gören atölyeler, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin ders programlarına uygun şekilde devam edecek. Yeni grupların oluşturulacağı robotik kodlama eğitimleri yıl boyunca sürdürülecek.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Teknoloji, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin mühendisleri Buca’da yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat

12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:31:29. #7.13#
SON DAKİKA: Geleceğin mühendisleri Buca’da yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.